Беспилотник США провел разведку над Донбассом и вблизи российских границ

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу, 24 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз приближался к российским границам.

Дальний американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. Он в течение более десяти часов курсировал вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

Во время полета разведчик пролетал на расстоянии приблизительно 40–60 км от границ Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.