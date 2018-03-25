Боксер Константин Цзю перенес операцию после инфаркта

Российский боксер Константин Цзю рассказал в эфире передачи «Жить Здорово» на Первом канале, что перенес операцию после инфаркта.

Спортсмен рассказал: «Утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина». После отрыва тромба боксера экстренно госпитализировали и прооперировали.

На данный момент Цзю чувствует себя хорошо.

Константин Цзю — трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, чемпион мира среди любителей, а также абсолютный чемпион мира среди профессионалов по версиям WBC, WBA, IBF. В 2011 году Цзю введен в Международный зал боксерской славы.