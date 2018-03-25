Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово выросло до пяти

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли пять человек, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее ведомство подтвердило гибель трех детей и женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По уточненным данным, в числе погибших — еще один мужчина.

За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 человек госпитализированы.

Первый замначальника регионального управления МЧС Евгений Дедюхин заявил, что в Кемерово родственники не могут связаться с 17 людьми, которые, предположительно, находятся в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс».