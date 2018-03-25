Дело Скрипаля получило новое развитие: после оговорки Лондона Россия выступила с требованием

Последние новости сегодня – 25 марта. В посольстве РФ в Лондоне выступили с требованием к властям Великобритании предоставить отчет по делу об отравлении Скрипаля, а также по созданию химического оружия после оговорки британской стороны о невозможности «чему-либо просочиться» из секретной лаборатории в Портон-Дауне.

В Британии признались, что занимаются разработкой и изучением компонентов боевых отравляющих веществ, аналогичных тому, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Руководитель секретной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед ранее оговорился о мерах безопасности на территории объекта, «за приделы которого ничего не могло просочиться».

В российском посольстве обратили внимание на данное заявление, отметив, что «так, Британия фактически подтвердила, что на данном секретном объекте идет разработка боевых отравляющих веществ».