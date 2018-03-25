День 25 марта в истории

День работника культуры.

Установлен указом Президента РФ от 27 августа 2007 года. С инициативой учреждения этого праздника выступил весной 2007 года Александр Соколов, занимавший на тот момент пост министра культуры РФ.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлан­тической работорговли.

Памят­ная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 17 декабря 2007 года.

Трансатлантическая работорговля, самое массовое в истории человечества насильственное перемещение людей на большое расстояние, продолжалась 400 лет. По оценкам ЮНЕСКО, за это время из Африки было вывезено порядка 25-30 миллионов африканцев. Невольников заковывали в кандалы и доставляли в страны Северной и Южной Америки. В марте 1807 году президент США Томас Джефферсон подписал закон о запрете работорговли. В том же году английский парламент также принял закон, запрещающий торговлю людьми в Британской империи.

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

Памятная дата ООН, проводимая в память о похищенном 25 марта 1985 года в Ливане журналисте Алеке Коллетте, сотрудничавшего с Ближнево­сточным агентством ООН. В 2009 году его останки были обнаружены на востоке страны.

В Туркмении пройдут парламентские выборы.

Жителям страны предстоит избрать депутатов Меджлиса Туркменистана. На 125 мест в однопалатном парламенте выдвинуто около 300 кандидатов.

175 лет назад (1843) в Лондоне открыт пешеходный тоннель под Темзой.

Тоннель, построенный инженером Марком Брюнелом, соединил лево- и правобережный районы Лондона. Это стало первой удачной попыткой возведения такого рода магистрали под большой рекой. Строительство велось около 20 лет.

В первые годы после открытия тоннель использовался как пешеходный, также по нему ездили лошадиные упряжки, позднее там пустили поезда.

Тоннель под Темзой используется до сих пор. Он был построен настолько качественно, что первые крупные ремонтные работы в нем были проведены лишь в 1990-х годах.

1597 лет назад (421) была основана Венеция.

Согласно легенде, город был основан жителями Римской империи, которые спасались от нашествия варваров на пустынных островах болотистого побережья.

Сегодня Венеция — это музей под отрытым небом. Исторический центр города расположен на 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов.

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