Для армии США выпустили пособие-комикс о победе России

Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие-комикс для американских военных о будущих вооруженных конфликтах.

Согласно сюжету комикса, в 2027 году Молдавия и Румыния принимают решение объединиться, что противоречит национальным интересам России, причем в это же время войска НАТО и РФ проводят военные учения. Из-за накалившейся ситуации сценарий учений меняется и вспыхивает полномасштабный военный конфликт. Кибератака России выводит из строя беспилотники НАТО и атакует танковые подразделения. Затем российские войска захватывают консульство США в одном из побежденных городов. В целом конфликт завершается победой России.

Подполковник Натали Ванетта поясняет, что иллюстрированные пособия должны побудить американских военных задуматься о войнах будущего и подготовке к подобным конфликтам: «Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии».