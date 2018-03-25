«До сих пор мучают кошмары», — бывшие узники Абу-Грейб рассказали о жестоких пытках военных США (ВИДЕО)

Бывшие узники Центральной багдадской тюрьмы, которая ранее была известна под названием «Абу-Грейб», рассказали телеканалу RT, что до сих пор не могут забыть пытки, которым подверглись в тюрьме со стороны американских военных.

Объединенные силы США и антииракской коалиции 20 марта 2003 начали военную операцию против Ирака. Официальный Вашингтон первоначально называл военную операцию в Ираке «Шок и трепет». Затем операция получила название «Иракская свобода» (Iraqi Freedom, OIF). Официальный Багдад назвал войну «Харб аль Хавасим» — «решающей войной».

«Узников подвешивали к металлической двери камеры и пытали током. Иногда на них мочились… Меня до сих пор мучают кошмары. Я испытываю физические и психические страдания, словно это случилось со мной вчера.

Я работаю день и ночь в надежде все забыть. То, что пришлось пережить нам и что сотворили с Ираком — ужасное преступление. Это нас сломило. Я даже сейчас не могу спокойно мыться в ванне. Каждый раз вспоминаю о пытке водой», — заявил телеканалу один из бывших заключенных «Абу-Грейб».

«Когда в нашу страну вошли американцы, мы надеялись, что нас освободят от жестокого режима (Саддама) Хусейна, что у всех иракцев будут свои дома и машины, как в богатых арабских или западных странах. Но все получилось совсем не так. После освобождения я каждый раз приходил в ужас при виде американцев на улице. Я боялся, что меня вернут в эту тюрьму и снова будут мучить. Тяжелые воспоминания о пытках не дают мне спать. Я до сих пор слышу те крики», — сказал другой бывший узник тюрьмы.

По словам еще одного экс-заключенного, пережившего пытки со стороны американских военных, «даже час боли, унижения и произвола остается с тобой навсегда».

Как сообщалось ранее, бывшие заключенные тюрьмы заявляют, что служащие компании CACI Premier Technology Inc., которых армия США наняла для работы в тюрьме, пытали заключенных в ходе допросов.

Фотографии издевательств в 2004 году вызвали скандал в мировом общественном мнении и шокировали многих американцев.

«Абу-Грейб» оказалась в центре мирового скандала после того, как в 2004 году СМИ опубликовали фотографии, на которых американские военные пытали и унижали иракских узников. Позже командование американской коалиции вернуло тюрьму иракским властям, которые реконструировали комплекс и в 2009 году открыли ее под новым названием — Центральная багдадская тюрьма.