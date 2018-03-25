Дом 2 - Дневной - Выпуск 5067 - Lite (25.03.2018) ТНТ

Добавлено: 25 мар 2018 в 10:57 ,

Дневной выпуск Lite 25 марта свежая серия. Дарья Друзьяк считает, что Ивана Дилова спровоцировала ее на драку. Друзьяк спросила Дилову, не хочет ли та увеличить себе грудь, на что Ивана очень разозлилась и стала угрожать девушке очередной расправой. Ивана считает, что Дашу не должно волновать свои у неё губы или нет. Саймон лег спать на диване в коридорчике, девушка попросила его вернуться в комнату, извинилась перед ним. Сэм не хочет сегодня спать с Леной. Ребята разругались, Саймон полил Лену в душе водой, она бросила в него шампунем и еще чем-то. Марданшин схватил Лену за шею, спустил ее с лестницы, вытащил босую и в одной пижаме на улицу, а потом бросил в снег.



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