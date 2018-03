Дом 2 - Ночной - Выпуск 5067 - После заката (25.03.2018) ТНТ

Добавлено: 25 мар 2018 в 18:42 ,

Nochnoy vypusk 25 marta svezhaya seriya Posle zakata. Aleksandra Cherno s pomoshch'yu Sergeya Kul'gavchuk vybrila sebe visok, chem rasstroila Iosifa Oganesyana. Iosif porugalsya s Cherno. Parnya ne ustraivayet pricheska devushki i v nedavnem razgovore on zayavil yey, chto ona mozhet delat' vso, chto khochet, no s namokom na to, chto yemu eto ne ponravitsya. Sasha ne prislushalas' k mneniyu Iosifa i postupila po-svoyemu. Marina Tristanovna na kukhne zayavila, chto Iosif Oganesyan svoim povedeniyem podryvayet yeye avtoritet, ne soblyudayet subordinatsiyu so starshimi. Aleksey Kupin soglasilsya s tem, chto Iosif ne uvazhayet starshikh. Cherno ob"yasnila, chto eto byla shutka, Iosif izvinilsya i nichego plokhogo ne skazal.



