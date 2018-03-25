Дом 2 - Остров любви - 5067 Выпуск (25.03.2018) ТНТ

Добавлено: 25 мар 2018 в 10:57 ,

Остров любви выпуск 25 марта свежая серия. Илья Яббаров сказал Алене Рапунцель, что не думал встретить такую девушку, как она. Он просто в шоке, что встретил такую девушку. Яббаров сказал, что не достоин такой девушки, как Алёна. Илья очень рад, что встретил Рапунцель. Алёне приятно слышать комплементы от любимого парня. Елена Хромина и Саймон Марданшин поругалась на кухне ВИП дома. Лена наехала на Сэма за то, что он ел чебуреки. Лена заботится о здоровье своего парня и хотела приготовить ему ужин. Лена накричала на Марданшина, он разозлился и прогнал ее с кухни. Ольга Орлова провела на острове мужскую предвариловку, девочки выбирали мальчиков. Кудряшова выбрала Настя, Артем и Безус остались в одиночестве.



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