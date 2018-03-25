Экс-главу Каталонии задержали в Германии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон задержан в Германии, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Жауме Алонсо-Куэвильяса.

Адвокат уточнил, что Пучдемона задержали, когда он пересекал границу с Данией, возвращаясь из Финляндии в Бельгию. Затем экс-главу Каталонии доставили в комиссариат.

Напомним, Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и нескольких его соратников по обвинению в сепаратизме в связи с референдумом о независимости Каталонии в 2017 году. Пучдемон покинул Каталонию и скрывался в Бельгии, опасаясь уголовного преследования.

Власти Испании направили европейским коллегам запросы об экстрадиции Пучдемона, однако бельгийский суд первой инстанции такой запрос отклонил.