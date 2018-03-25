Еврокомиссия пригрозила Facebook жесткими мерами

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что администрацию социальной сети Facebook ждут жесткие меры из-за использования данных пользователей соцсети другими организациями, сообщает Bild.

Напомним, об утечке данных сообщила газета The New York Times. По ее данным, британская фирма Cambridge Analytica сумела собрать личные сведения о пользователях Facebook и на их основе разработать алгоритм для анализа предпочтений американских избирателей.

Вслед за этим основатель Facebook и глава администрирующей ее компании Марк Цукерберг признал свою вину в утечке личных данных более 50 млн пользователей ресурса.

Представитель Еврокомиссии назвала случившееся абсолютно неприемлемым и потребовала от администрации Facebook официальных разъяснений, в том числе по вопросу о степени уязвимости европейских пользователей.

«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия», — отметила Юрова.