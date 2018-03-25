Фёдоров призвал страны МПС принять совместные меры против миграционного кризиса

Мировое сообщество для борьбы с миграционным кризисом должно выработать согласованные действия по аналогии с ядерным нераспространением. Об этом заявил первый заместитель Совета Федерации Николай Фёдоров, выступая на 138-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Женеве.

По словам первого вице-спикера, причинами резкого роста миграционных потоков стали вооружённые конфликты, а также спровоцировавшие их бедность, голод и разруха. Также парламентарий констатировал, что усилили напряжённость и инспирируемые «извне попытки свержения неугодных политических режимов» и «силовой экспорт так называемой демократии по известным образцам».

«В таких условиях требуются согласованные ответственные действия всего мирового сообщества, по аналогии с соблюдением ядерного нераспространения или адаптацией к климатическим изменениям», — сказал, обращаясь к участникам форума, Фёдоров. Его цитирует ТАСС. При этом сенатор призвал страны «договариваться друг с другом без санкций и ультиматумов».

Как отметил зампред Совфеда, Россия неизменно считает, что проблему беженцев можно решить, только обеспечив порядок, стабильность и благополучие в странах исхода. Вместе с тем он выразил надежду, что положения принятой на 137-й Ассамблее МПС в Санкт-Петербурге Декларации о продвижении культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог послужат «ориентирами в законодательной работе по вопросам правового положения мигрантов и беженцев».

Главной темой проходящей с 24 по 28 марта в Женеве 138-й Ассамблеи МПС стало укрепление межпарламентского сотрудничества в сфере миграции и регулирования миграционных потоков. Планируется, что на мероприятии особое внимание будет уделено перспективам реализации решений, принятых в ходе предыдущей сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. В частности — о провозглашении 30 июня Международным днём парламентаризма в честь создания МПС 30 июня 1889 года.

В Ассамблее принимают участие около 740 делегатов из 137 парламентов мира, 65 председателей парламентов. Всего в Межпарламентский союз входят 178 парламентов и 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов МПС.

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