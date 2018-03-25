Мартен Фуркад сделал заявление про допинг и Шипулина в конце биатлонного сезона 2017-2018, в котором спортсмен из Франции стал лидером в общем зачете. Своим мнением о российском биатлонисте Фуркад поделился с аудиторией «Матч-ТВ».

Он рассказал, что после Олимпиады в Пхенчхане он с Шипулиным не общался и вся эта история с его недопуском на Игры «неприятная». Он сообщил, что Антоном у него хорошие отношения, и, скорее всего, российский спортсмен чувствовал себя преданным своими коллегами.

В то же время Фуркад заявил, что у него нет сто процентной уверенности в «чистоте» Шипулина:

Биатлонный сезон 2017-2018 завершился девятым этапом в Тюмени, который пробойкотировали по разным причинам несколько стран. Победил в общем зачете Кубка мира Мартен Фуркад – 1116 очков. Вторым стал норвежский спортсмен Йоханесс Бё – 1027 очков. Третье место у Антона Шипулина – 697 очков. Мартен Фуркад превзошел рекорд Бьерндалена по числу побед подряд в общем зачете.