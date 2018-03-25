Геращенко рассказала, почему не высылают российских дипломатов

Дипломатические отношения Украины и России сведены до «критического минимума». Об этом на своей странице в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников», — написала Геращенко.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что депутат Надежда Савченко на самом деле «взорвала» Раду.

Фото: УНИАН