Гермошлем с интегрированной системой связи для экипировки «Ратник» разработают к 2025 году

Шлем для боевой экипировки «Ратник» к 2025 году будет снабжен встроенной системой связи, которая позволит солдатам обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени. заявил председатель военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

«Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива», — сказал Романюта.

Боевая экипировка второго поколения «Ратник» включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки. Она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.