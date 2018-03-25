Глава Apple посоветовал Трампу проводить политику открытости в торговле

Тим Кук дал такой совет американскому лидеру Дональду Трампу, сказано в публикации The Wall Street Journal.

На экономическом форуме в Пекине главу популярной компании спросили о том, что бы он посоветовал Трампу. Кук подошел к ответу глобально. Он отметил, что государства, демонстрирующие хорошие показатели, являются сторонниками принципа открытости. По его мнению, американской стороне следует придерживаться той же политики.

Руководитель BlackRock Inc. Ларри Финк, выступая на этом форуме, высказался против войны между Соединенными Штатами и КНР.

Трамп подписал документ «О борьбе с экономической агрессией Китая» 22 марта. Благодаря ему можно ввести ограничения на товары и продукты из КНР. Это может обойтись китайской стороне в 60 миллиардов долларов.

Китайское правительство ответило на этот шаг. Оно опубликовало перечень товаров из Соединенных Штатов, на которые могут ввести повышенные пошлины.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во время телефонного разговора с американским министром финансов Стивеном Мнучином заявил, что Китай готов защищать свои интересы в торговой сфере.