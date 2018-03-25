Голос страны - 8 сезон, 9 выпуск - Вокальные бои (25.03.2018)

Golos kraini 8 sezon 9 seriya Vokal'nyye boi. Ukraina posledniy vypusk 25 marta. Segodnya na glavnuyu vokal'nuyu stsenu strany vyydet ukrainskaya pevitsa Irina Fedishin, kotoraya budet borot'sya za pravo dal'neyshego uchastiya v shou s uchastnikom iz svoyey komandy. Interesno, chto Irina priznalas', chto ne lyubit proigryvat', poetomu nastroyena tol'ko na pobedu. Zvezdnyye trenery Potap, Tina Karol', Dzhamala i Sergey Babkin vmeste so svoimi podopechnymi gotovy posorevnovat'sya na ringe za vykhod v nokauty. V komandakh zvezdnykh nastavnikov ostanutsya tol'ko luchshiye. Neizmennyye vedushchiye shou – Yuriy Gorbunov i Yekaterina Osadchaya.
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