Гордон. Гость Владимир - Парасюк (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 21:38 ,

Programma Gordon. Vladimir Parasyuk, narodnyy deputat posledniy vypusk 25 marta. V Verkhovnoy Rade skandal'nyy deputat possorilsya s okhrannikami, on otkazalsya pokazat' soderzhimoye svoyey sumki, a takzhe ne pozvolil okhrane proverit' yego metallodetektorami. V to vremya kak drugiye nardepy prokhodili proverku bez sporov, Parasyuk oboshel punkt kontrolya i napravilsya k gardeboru. Posle neskol'kikh ssory s ofitserom UGO, on taki vernulsya v punkt kontrolya. No, pokazyvat' soderzhimoye karmanov svoyey kurtki vse ravno otkazyvalsya. Vo L'vove uzakonili krasno-chernyy flag. Teper' znamya budet viset' na adminzdaniyakh ryadom s gosudarstvennym vo vremya prazdnovaniya devyati pamyatnykh dat.



