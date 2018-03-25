Готовим вместе - Фингер-фуд. Рецепты (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 12:56 ,

Готуємо разом. Фингер-фуд. Рецепты последний выпуск 25 марта. Сегодня в меню этой: такос с гуакомоле и мидиями, кесадилья с курицей, а также тортильи, фахита и буррито. Американские бургеры, восточная шаурма, итальянская пицца, испанские тапас, английский фиш-энд-чипс, грузинские хинкали. Что объединяет эти блюда? Правильно, руки! Их не только готовят, но и едят руками! В новом выпуске Готовим вместе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский приглашают вас в путешествие по жгучей, яркой и неповторимой Мексике. Фингер-фуд (дословно “еда пальцами”) – кулинарная тенденция, которая набирает все больше и больше популярности во всем мире.



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