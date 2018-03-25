Гройсман: Мы станем сильнее от разрыва экономического сотрудничества с РФ

Решение разорвать программу экономического сотрудничества с Россией сделает Украину сильнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских каналов, передает Правительственный портал.

«Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее. Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал», — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что за 3-5 лет дороги Украины будут восстановлены.

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