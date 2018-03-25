Грубый фол: футболистов сборной России наказали за поход в бар

Роман Нойштедтер и Константин Рауш

Пришедшие в пятницу на стадион "Лужники" российские болельщики от игры сборной России, конечно, ждали если и не победы (все-таки бразильская сборная — соперник очень сильный), то как минимум достойного сражения. Увы, противостоять южноамериканским футболистам в товарищеском матче нашим спортсменам было не по силам — игра завершилась со счетом 3:0 не в нашу пользу. Однако, вместо того чтобы заняться разбором полетов и хорошенко проанализировать причины поражения, некоторые наши футболисты, кажется, не сильно расстроившись, решили отправиться... в бар. Полузащитник Роман Нойштедтер и защитник Константин Рауш попались на глаза очевидцев около одного из столичных зведений в пятницу ночью.

На инцидент с участием игроков вскоре отреагировал и Российский футбольный союз, принявший решение оштрафовать футболистов за неспортивное поведение, которое "сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений".

Фото из Instagram Романа НойштедтераФото из Instagram Константина Рауша

Игроки, стоит отметить, ошибку свою признали и выпустили официальное заявление, в котором извинились за свой поступок.

После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа,

— говорится в нем.

Нойштедтер и Рауш, которые в пятницу даже не вышли на поле (первый просидел в запасе, а второй и вовсе не попал в заявку на матч) пообещали "делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду".

Роман Нойштедтер и Константин Рауш