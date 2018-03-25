Хабаровский "СКА-Нефтяник" второй год подряд выиграл ЧР по бенди

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Хабаровский "СКА-Нефтяник" в воскресенье на домашней арене с крупным счетом 8:1 победил красноярский "Енисей" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом и защитил звание чемпиона страны, завоеванное в 2017 году.

В прошлом году дальневосточники в решающей встрече выиграли у "Байкала-Энергии" - 6:2. Иркутяне по итогам нынешнего сезона вновь заняли место на пьедестале почета, по сумме двух матчей за третье место (2:4, 7:1) переиграв кемеровский "Кузбасс".

Закономерный финал

В сезоне 2017/18 соперники по ключевой игре уже завоевали по одному престижному титулу, огорчив принципиальных соперников. 28 октября в Хабаровске "СКА-Нефтяник" в финальной игре Кубка России выиграл у "Енисея" со счетом 4:0. Однако 3 декабря во встрече Суперкубка России в Красногорске сибиряки взяли у дальневосточников реванш с результатом 6:3.

Двухкруговой турнир чемпионата России выиграл "Енисей", незначительно опередив "СКА-Нефтяник", дуэт лидеров финишировал на солидной дистанции от ближайших преследователей. В серии плей-офф турнира красноярцы в четвертьфинале дважды победили московское "Динамо, а в полуфинале трижды - "Кузбасс". Хабаровчане по аналогичной схеме превзошли новосибирский "Сибсельмаш" и "Байкал-Энергию".

Нежданный разгром

В финале турнира красноярец Алмаз Миргазов открыл счет на 15-й минуте встречи, но к перерыву у хабаровчан отличились Олег Толстихин (24) и Денис Потемин (42). Исход упорного противостояния равных команд был предрешен в начале второго тайма, когда за четыре минуты хозяева арены довели счет до комфортного 4:1 - отличились Павел Рязанцев (50) и Юрий Шардаков (53). Итоговый результат установили точные удары Александра Антипова (59), Рязанцева (69), Дениса Лапшина (75) и Потемина (85).

Золото - заслуга всей команды

Главный тренер "СКА-Нефтяника" и сборной России Михаил Юрьев заявил РИА Новости, что крупный счет не отражает накала борьбы на льду. "Все сложилось за счет совокупности факторов - это и ошибки красноярцев, и наша удача, и удаления у соперников, и реализация моментов нашими игрокам, и просчеты противников в подобных ситуациях, - отметил специалист. - Не считаю, что счет справедлив - результат не отражает высокого накала борьбы. Победа с разницей в два-три мяча была бы более правильной".

"Сегодня все ребята сыграли хорошо, я не хочу никого выделять, - подчеркнул собеседник агентства. - Были и ошибки, которые, наверное, могли стоить нам каких-то голов, может быть, даже чемпионства. Ребята молодцы, что перетерпели в сложные моменты и добились победы - того, к чему мы шли весь сезон, невзирая на трудности, которых было немало".

Исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России и экс-главный тренер национальной команды Сергей Мяус считает, что хабаровчане выиграли за счет хорошего подбора игроков высокого класса. "В команде собраны зрелые хоккеисты, которые в хорошем состоянии подошли к матчу, - заявил специалист. - У "Енисея" есть лидеры в атаке - Сергей Ломанов, Алмаз Миргазов, Эрик Петтерсон, Юрий Викулин в обороне, а другие игроки - разных возраста, уровня мастерства и степени готовности. Это и сказалось".