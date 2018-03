Хайди Клум, Милли Бобби Браун, Мэрайя Кэри с детьми и другие на премии Kids' Choice Awards—2018

Хайди Клум

Вчера, 24 марта, в Инглвуде состоялась ежегодная церемония вручения премий Nickelodeon's 2018 Kids' Choice Awards. Своим присутствием мероприятие почтили Хайди Клум, Мэрайя Кэри, Мелани Браун, Ченнинг Татум и юные звезды кино и шоу-бизнеса, среди которых были Милли Бобби Браун и Джейден Смит.

Ведущим мероприятия стал американский рестлер, актер и телеведущий Джош Сина. На этот раз, впрочем, как и всегда, не обошлось без традиционного окрашивания в ярко-зеленый цвет. Сделать это не испугался не только Сина, но и многие знаменитости, с удовольствием испачкавшие свои наряды и прически.

Джош СинаХайди Клум и Мелани Браун

Юные зрители, которые выбирали лауреатов премии, назвали лучшим актером Дуэйна Джонсона, а лучшей актрисой — Зендайю. Любимым фильмом начинающие киноэксперты признали "Джуманджи: зов джунглей" (Jumanji: Welcome to the Jungle).

Cписок победителей Kids' Choice Awards—2018:

"Любимый фильм" — "Джуманджи: зов джунглей" (Jumanji: Welcome to the Jungle)"Любимый киноактер" — Дуэйн Джонсон (Доктор Смолдер Брейвстоун "Джуманджи: зов джунглей")"Любимая киноактриса" — Зендайя (Энн Вилер "Величайший шоумен", Мишель "Человек-паук: возвращение")"Любимый анимационный фильм" — "Тайна Коко" (Coco)"Любимое ТВ-шоу" — "Очень странные дела" (Stranger Things)"Любимый ТВ-актер" — Джейс Норман "Любимая ТВ-актриса" — Милли Бобби Браун"Любимый мультфильм" — "Губка Боб квадратные штаны" (Sponge Bob Square Pants )"Любимая музыкальная группа" — Fifth Harmony"Любимый певец" — Шон Мендес

"Любимая певица" — Деми Ловато

"Любимая песня" — "Shape Of You", Эд Ширан

"Прорыв года" — Камилла Кабелло

"Любимый международный исполнитель" — группа BTS

Мэрайя Кэри и Ник Кэннон с детьми

Хайди КлумМилли Бобби БраунДжейден СмитХайди Клум и Мелани БраунЧеннинг ТатумФарелл УильямсЗендайяКристен Белл