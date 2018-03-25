Холостяк - 6 сезон, 3 выпуск - Свидания и Церемония роз (25.03.2018) ТНТ

Добавлено: 25 мар 2018 в 23:16 ,

Kholostyak 6 sezon 3 seriya Kto pokinul proyekt. Rossiya posledniy vypusk 25 marta. Muzhchiny s Marsa, zhenshchiny s Venery. Yegor Krid ponyal, chto vazhno umet' nayti v otnosheniyakh vzaimoponimaniye, vzaimouvazheniye i nauchit'sya razgovarivat'. Poroy iz-za skazannykh na emotsiyakh slov, vy mozhete sovershit' oshibku i eto stanet tochkoy nevozvrata. Osobenno v uzhe sostoyavshikhsya otnosheniyakh, kogda vas proveryayet vremya na prochnost'. Novym kholostyakom TNT stanet pevets, kompozitor, muzykant i poet Yegor Krid. On vozglavlyayet topy sredi artistov rossiyskogo shou-biznesa, neodnokratno byl priznan odnim iz samykh zavidnykh rossiyskikh zhenikhov, a takzhe vkhodit v top-10 rossiyskikh znamenitostey Forbes.







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