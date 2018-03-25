Хорватский теннисист Чилич пробился в четвертый круг "Мастерса" в Майами

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хорват Марин Чилич преодолел барьер третьего раунда на теннисном турнире серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В воскресенье хорватский теннисист, второй номер посева, в двух сетах переиграл канадца Вашека Поспишила - 7:5, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Счет личных встреч соперников стал 3-0 в пользу Чилича.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с победителем матча между россиянином Михаилом Южным и 14-й ракеткой турнира американцем Джоном Изнером.