«К бою готовы и способны снести Украину»: СБУ испугалась Союза добровольцев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

Съезд Союза добровольцев Донбасса начал работу в Подмосковье.

Об этом «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

24 марта, в Московской области начал работу Съезд региональных лидеров Союза добровольцев Донбасса. В нём принимают участие около семидесяти руководителей и делегатов региональных отделений Союза, представляющих более, чем половину всех субъектов Российской Федерации.

Открыл Съезд глава Союза добровольцев Донбасса, экс-премьер Донецкой Народной Республики, Александр Бородай. В своём приветственном слове он напомнил о сути и важности добровольческого движения в России, подчеркнул необходимость дальнейшей консолидации действий добровольцев, призвал представителей региональных отделений продолжать эффективно работать во благо Отечества.

«Союз Добровольцев Донбасса является организацией, отмобилизованной и к бою готовой. Если нужно будет идти в бой за Россию, за нашего президента, за наши интересы, то СДД пойдёт в этот бой», — заявил лидер движения, экс-глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай.

На Съезде делегаты участвуют в специализированных занятиях по всем направлениям деятельности СДД, в частности — по юридической помощи защитникам Донбасса, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по оказанию медицинской помощи раненым добровольцам, по помощи семьям погибших, взаимодействии с общественными организациями для оказания социальной помощи добровольцам и другое. Также затрагиваются и общие вопросы о развитии добровольческого движения, активизации деятельности региональных отделений. В завершении, все участники смогут задать вопросы руководству Союза в формате свободной дискуссии.

Он также подчеркнул, что правящий на Украине неонацистский режим не случайно опасается деятельности Союз Добровольцев Донбасса.

«14 марта украинская контрразведка признала нас на брифинге международной террористической организацией, которая угрожает Украине, которая мобилизована, к бою готова и способна снести бедную Украину, а также угрожает всему миру, действует на Балканах и ещё Бог знает где. Вот этот самый брифинг мы считаем признанием нашей проделанной работы…

Прошло 2,5 года с тех пор как существует наша организация. За это время было сделано много, в плане гуманитарной помощи, например, — нам есть, чем гордиться», — в ходе своего выступления рассказал Бородай.

По запланированному плану мероприятий, региональный Съезд Союза добровольцев Донбасса продлится два дня.

В первый день работы Съезда региональных руководителей Союза добровольцев Донбасса делегаты обсудили принципы деятельности организации на региональном уровне, рассмотрели задачи работы организации и порядок их выполнения на практике, обменялись опытом.

*Запрещённая в РФ террористическая организация