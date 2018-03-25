Как ликвидировали боевика ИГИЛ в Дагестане (ФОТО, ВИДЕО строго 18+)

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видеозапись контртеррористической операции в Дагестане.
Сообщение об успешном завершении операции размещено на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован бандит, связанный с террористами ИГИЛ*.
На кадрах видно, как сотрудники провели штурм и осмотр дома, в котором находился преступник.
В субботу, 24 марта, спецназ ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения был нейтрализован.
По данным НАК, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший группировке ИГИЛ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.
В 14.00 по московскому времени режим КТО, введенный в административных границах села Анди Ботлихского района, был отменен.
* запрещенная в РФ террористическая группировка