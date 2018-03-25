Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Кемерово, пожар в ТК «Зимняя вишня» 25 марта локализован, однако источник из областных экстренных служб сообщил, что 17 человек пропали без вести.

Ранее СК РФ сообщил о гибели трех детей и женщины, которые отравились продуктами горения, находясь в игровой комнате во время пожара. Сообщается, что источник возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов, контактный зоопарк и детские игровые комнаты.

Пожар распространился на площадь 1500 квадратных метров. Многие помещения полностью выгорели, а перекрытия рухнули. По статьям 109, 219 и 238 УК возбуждено уголовное дело. Глава СКР дал личное распоряжение в короткие сроки разобраться с происшествием и определить виновных в трагедии.

Кемерово, пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» 25 марта, последние новости