Когда все дома с Тимуром Кизяковым - Сосо Павлиашвили (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 16:42 ,

Kogda vse doma s Timurom Kizyakovym. Soso Pavliashvili posledniy vypusk 25 marta. Segodnya vedushchiy zaglyanet na semeynoye chayepitiye k znamenitomu estradnomu pevtsu. Vmeste s izvestnym artistom za stolom soberutsya yego zhena Irina, s kotoroy oni vmeste uzhe bol'she 20 let, i ikh docheri Liza i Sandra. Zriteli smogut uznat', o tom, kak Irina i Soso poznakomilis' i nachali stroit' svoye schast'ye, o tom, kak sem'ya Pavliashvili perezhivala samyye trudnyye momenty v svoyey istorii, kogda ikh semeynyy byudzhet “stremilsya k minus beskonechnosti”, a pevets stradal ot epilepsii, a takzhe o tom, kakuyu rol' v ikh sud'be sygrala muzyka.



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