Добавлено: 25 мар 2018 в 20:26 ,

Komik v gorode 6 seriya Tyumen' posledniy vypusk 25 marta. Po mneniyu Ruslana Belogo mer Yevgeniy Royzman ochen' sovremennyy chinovnik. U nego yest' dazhe svoy yutub kanal, gde on vykladyvayet raznyye interesnyye shtuki. Vot yesli by vse chinovniki byli nastol'ko sovremennymi i ponimali tendentsii sovremennoy molodozhi, to rossiyskiye goroda byli boleye progressivnymi i krutymi. Komik ubezhdayet vsekh zriteley, chto yego shou ne neset nikakoy propagandy. Tol'ko zhestkiy yumor, kotoryy budet ponyaten ne tol'ko zhitelya opredelennogo goroda, no i vsey strane. Ruslan Belyy reshil otpravitsya v bol'shoy tur po Rossii, izuchit kazhdyy otdel'no vzyatyy megapolis i budet stebat' yego so stseny pered mestnymi zhitelyami. Eto budet samyy chestnyy stendap pro Rossiyu.



ТЭГИ: Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018) новый выпуск, Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018), Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018) онлайн, Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Комик в городе - 6 выпуск - Тюмень (25.03.2018) онлайн