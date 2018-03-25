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» » Конец света неизбежен: смертельные сценарии для человечества озвучили ученые

Конец света неизбежен: смертельные сценарии для человечества озвучили ученые


Добавлено: 25 мар 2018 в 06:23, Категория: Технологии
Конец света неизбежен: смертельные сценарии для человечества озвучили ученые

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Добавлено: 25 мар 2018 в 06:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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