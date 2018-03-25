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Новости » Технологии » Конец света неизбежен: смертельные сценарии для человечества озвучили ученые
Конец света неизбежен: смертельные сценарии для человечества озвучили ученые
Добавлено: 25 мар 2018 в 06:23, Категория: Технологии
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Конец света: самый реальный сценарий апокалипсиса, который точно наступит для человечества, озвучили ученые
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 25 мар 2018 в 06:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f
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