Конькобежка Качанова: дебютов в сезоне было много и это бесценный опыт

КОЛОМНА (Московская область), 25 мар - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионка мира среди юниоров по конькобежному спорту Дарья Качанова рассказала, что сезон сложился не так, как ей хотелось бы, но благодаря дебютам на взрослом уровне она получила бесценный опыт.

В нынешнем сезоне Качанова дебютировала на взрослом уровне на этапах Кубка мира, на чемпионате Европы и чемпионате мира в спринтерском многоборье. На одном из этапов Кубка мира она стала победительницей в дивизионе В на дистанциях 500 м и 1000 м.

"Сезон получился не таким, как хотелось бы, но дебютов было много, и это бесценный опыт. В целом, основными стартами - чемпионатом Европы и чемпионатом мира в спринте - я довольна", - сказала Качанова корреспонденту РИА Новости.

"На чемпионате мира в Чанчуне на первой "пятисотке" меня постигла неудача, я упала. Но вторую пробежала очень хорошо, "тысяча" прошла не так, как хотелось бы - из-за акклиматизации", - добавила она.