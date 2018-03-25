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«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году


Добавлено: 25 мар 2018 в 03:56, Категория: Россия
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

Термосумку, которая позволит привезти на российскую часть Международной космической станции биоматериалы и вернуть на Землю результаты исследований, разработают к следующей весне.

Этим занимаются разработчики из Института медико-биологических проблем и РКК «Энергия». Они создадут новый «космический холодильник» весом в 3,5 килограмма. Им можно будет воспользоваться примерно в пяти космических полетах, сообщает РИА «Новости».

Термосумка «Возврат» поможет в осуществлении различных научных экспериментов. Ее разработкой занялись, чтобы обеспечить максимальную сохранность перевозимых биоматериалов. Сумку сделают прочной, установленная температура в ней будет постоянной.  


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Добавлено: 25 мар 2018 в 03:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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