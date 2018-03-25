Костя Цзю перенес инфаркт

Известный российский боксёр Константин Цзю перенёс инфаркт. Спортсмену сделали серьёзную операцию на сердце.

В эфире «Первого канала» Костя Цзю рассказал об операции, которую ему пришлось не так давно перенести. По словам боксёра, после перерыва он вернулся к тренировкам и в какой-то момент почувствовал себя плохо и даже потерял сознание.

«Утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина», — пожаловался спортсмен на своё здоровье.

Как оказалось, повышенный уровень холестерина спровоцировал образование тромба, вследствие чего Константину потребовалась операция.

В настоящее время боксёр чувствует себя хорошо.

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