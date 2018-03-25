Добавлено: 25 мар 2018 в 14:16 ,

Квартирник у Маргулиса 27 серия Рок-группа Пилот последний выпуск 24 марта. Музыкальный коллектив был основан в 1997 году Ильёй Кнабенгофом. Ведущий программы и Илья Кнабенгоф обсудят музыку, которая оказала влияние на творчество солиста группы Пилот. Музыкант вспомнит, как в детстве он втихаря слушал пластинки брата и отца. Также Илья расскажет о выступлениях в коллективе «Эксгуматор», а также о том, как впервые в 16 лет оказался на сцене Ленинградского рок-клуба, где группа очень удивила зрителей своей манерой исполнения. Также Илья Кнабенгоф поделится с телезрителями историей, как играет классические квартирники и почему свято хранит традицию этих концертов.



ТЭГИ: Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018) новый выпуск, Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018), Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018) онлайн, Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Квартирник у Маргулиса - 27 выпуск, Рок-группа Пилот (24.03.2018) онлайн