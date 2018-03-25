Литва переходит на «летнее» время вопреки желанию литовских граждан

Стрелки переведут на час вперед, хотя 79% граждан Литвы против этого.

В таком режиме страна останется на протяжении семи месяцев.

В Евросоюзе «летнее» время вводят с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Этот переход в очередной раз пересмотрят через три года.

Весной прошлого года в Литве опросили местных жителей. Его результаты показали, что 79% из них не поддерживают переход на час вперед. Дело в том, что множество и специалистов, и жителей считает, что это вызывает у людей стресс и вредит здоровью.

Парламент и правительство страны обсуждают с Европейской комиссией и странами ЕС вопрос перехода на «летнее» и «зимнее» время.

Единственной страной Евросоюза, которая остается в «своем» времени стала Исландия.