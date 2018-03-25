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Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени


Добавлено: 25 мар 2018 в 16:44, Категория: Новости на сегодня
Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени

Российский биатлонист Максим Цветков одержал победу в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Дистанцию в 15 км Цветков преодолел за 35 минут 37,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Вторым пришел норвежец Эрленд Бьонтегорд (0 промахов), на третьем месте — еще один представитель Норвегии Йоханнес Бё (2 промаха).

Россиянин Александр Логинов стал 14-м, Антон Бабиков пришел 15-м, Антон Шипулин показал 16-й результат, Евгений Гараничев занял 18-ю позицию, Дмитрий Малышко оказался на 28-м месте.


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Добавлено: 25 мар 2018 в 16:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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