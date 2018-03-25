Москва для меня особенный город! Я всегда знала, что Самара - город, где я родилась - прекрасный, находящийся на берегу реки Волга, но слишком для меня тесный. Ещё в детстве, когда я с родителями приезжала в Москву на теплоходе, я полюбила этот город и знала, что это взаимно и навсегда. Никогда не забуду, как Родители меня привели в Детский мир, накупили платьев и игрушек, как я приезжала с родителями на конкурсы по скрипке и ночами открывала окно, чтобы услышать шум дорог, да-да ночных дорог, мне нравилось, что Москва никогда не спит! Потом, приезжая в Самару, я ночами представляла этот звук дорог ночной Москвы. Мои любимые места здесь - это зоопарк, когда я поступила в МГК, я жила в общаге на Малой Грузинской и каждый день ходила мимо него, когда было время гуляла там и писала свою книгу. Обожаю МГК и кофеманию в одном здании моей Консы и моей мечты с детства! Обожаю Красную Площадь - для меня это символ свободы, победы! И конечно же Парк Горького. Ввообще Москва - это мой Рай! Здесь непросто пробиться музыкантом, но это точно мое место, я знаю!
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Новости » Шоу-бизнес » Маша Кохно очень нравится жить в Москве
Маша Кохно очень нравится жить в Москве
Добавлено: 25 мар 2018 в 09:51, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 25 мар 2018 в 09:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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