«Майдан» в Минске и Белорусская народная республика: Каким будет День воли-2018 (ВИДЕО)

Каким будет 100-летие БНР — 25 марта 2018 года?

«Власть испугалась и поэтому организовала массовый хапун…», «Дыктатар боится народа и поэтому нагнал силовиков затоптать националистов, но это ему не удалось…», «Белорусская оппозиция проявила триумф воли против кремлевских оккупантов…», «Белорусская оппозиция победила страх…» и так далее, и тому подобное — это содержание заголовков и статей белорусских оппозиционных СМИ, освещавших шествие националистов 25 марта 2017 года в Минске.

И только спустя примерно неделю реалии вернули рассудок оппозиционным журналистам на место, о чем можно судить по цитате из статьи на Белпартизане: «…орда похожих на роботов силовиков разогнала протест в Минске». Все кто, смотрел это действо, могут подтвердить, что именно так всё и было. За что выражаю лично и от лица белорусского народа благодарность и уважение всем нашим силовикам!

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Справочно: 25 марта националисты традиционно собираются отпраздновать так называемый «День воли», приуроченный к созданию в 1918 году БНР в оккупированном Минске под опекой и в интересах немецких и польских оккупационных властей и в противовес созданию БССР.

Затем, в годы Великой Отечественной войны, последователями идей БНР стали белорусские полицаи в услужении немецко-фашистским оккупантам. Затем, с развалом СССР и наступлением смутного времени до избрания Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в 1994 году и до всенародного референдума 1996 года, на котором был закреплен преемственный курс от БССР на построение социального государства и возвращение национальной и традиционной символики для белорусов — красно-зеленного флага с народным орнаментом у древка и современного герба Беларуси — преемника герба БССР, с того времени белорусская оппозиция и националисты продолжают до сих пор баламутить народ и вести свою подрывную деятельность против нашего государства.

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Интересно сделать анализ акций националистов за весь период празднования ими так называемого «Дня Воли» с момента обретения независимости Республики Беларусь, то есть за более чем 25 лет.

Каждый раз, проводя свои шествия, белорусская оппозиция и националисты о чем-то громко кричат, хаотично машут руками, топают и хлопают, их лица выражают страдания и боль. С уверенностью можно констатировать — это признаки массовой истерии.

Вместе с этим, за 25 лет таких шествий лидеры белорусской оппозиции поняли, что «в лоб» спровоцировать серьезные беспорядки и развить ситуацию до Евромайдана не удастся. Исходя из этого, белорусской оппозицией стали предприниматься попытки искать новые и новые способы по расшатыванию ситуации в нашей стране и мимикрии под различные формы. Нужно признать, новые формы начинают им удаваться.

Так, например, в этом году на 25 марта католический епископ Тадеуш Кондрасевич будет совершать в главном костеле Минска католический молебен за Беларусь, с целью придания значимости т.н. «Дню Воли» и вовлечению в это действо большего числа граждан. Вместе с этим, власти сами уже поддаются на требования белорусской оппозиции и планируют установить мемориальную доску в честь основания так называемой БНР и в годовщину этого события разрешили националистам провести концерт.

Благодаря настойчивой агрессии белорусской оппозиции, направленной на власть вот уже более 25 лет, некоторые государственные служащие, вероятно из-за неустойчивости или слабоволия, уже в виде обратного отзыва, через сочувствие к болезным националистам, начинают вестись на их истерию. И также нужно признать, таких поползновений уже достаточно…

Вот только один из подобных примеров. 9 марта 2018 года, на польском телеканале БелСат в программе «Кожны з нас», посвященной теме БНР, приняли участие действующие сотрудники Института истории НАН Беларуси — государственной научной организации.

С 28 мин. 55 сек. данной передачи, когда на экране появляется символика т.н. БНР и звучит её гимн, все встают, включая сотрудников Института истории НАН Беларуси (кроме одного человека) и начинают подпевать гимну т.н. БНР, что фактически можно сравнить с актом публичной присяги.

К слову напомнить, руководители т.н. БНР в настоящее время находятся в США-Канаде на содержании американских спецслужб.

Они официально считают нелегитимными белорусскую власть и соответственно Республику Беларусь.

А их деятельность заключается в спонсорской поддержке белорусской оппозиции и националистов и направлена на подрыв государственных устоев Республики Беларусь.

В этой связи возникает ряд вопросов, не является ли акт публичной присяги на верность т.н. БНР предательством по отношению к нашему государству? Насколько вообще соответствует нормам морали, нравственности и деловой этики такое поведение государственных служащих относительно их занимаемой должности? Не пора ли им перебираться поближе в Америку к тем, кому они публично присягнули? Да и как вообще называются те, кто попрал государственные гимн, герб и флаг своей страны и присягнул на верность структурам, цель которых развал нашего государства? По-моему, всё очевидно.

Но также очевидно и то, что ситуация нуждается в решительном исправлении и надо полагать будет исправлена.

Главное, нельзя вестись на продвигаемую белорусской оппозицией истерию в виде т.н. БНР, а понять, что находится за ней. А за ней, истерией свядомых, находится — фикция, измена Родине и таран против нашего государства.

Вместе с этим, пример сохранения спокойствия, стойкости и мужества, думаю, в очередной раз нам покажут наши силовики. Они как роботы, если придётся, будут паковать провокаторов, как автоматы, а мы посмотрим на это дома по телевизору.

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ПостСкриптум: раз уж в этом году традиционная акция белорусской оппозиции и националистов отмечания т.н. «Дня воли» мимикрировала под приуроченный к этому «концерт» — так пусть и для наших силовиков найдется время для музыкальной паузы — им посвящается данный видеоролик.

Забавский Кирилл Сергеевич, для «Русской Весны»