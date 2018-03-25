МЧС отчиталось о дегазации трех свалок в Подмосковье

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области сообщает о начале работ по дегазации полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Балашихе, Клину и Волоколамске.

В ведомстве поясняют: работы заключаются в бурении скважин для сбора биогаза, которые подключаются к факельной газосжигательной установке. Внутри этой установки газы сжигают при температуре 1200 градусов по Цельсию. Ожидается, что позднее будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию.

В МЧС подчеркивают, что в настоящее время предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксированы, угрозы для жителей ближайших населенных пунктов нет.

Однако в ночь на 25 марта в социальных сетях вновь появились жалобы на неприятный запах в Волоколамске.

Напомним, 21 марта сотни жителей Волоколамска собрались перед районной больницей, куда попали около 60 детей. Дети почувствовали себя плохо из-за отравления свалочным газом с соседнего мусорного полигона «Ядрово». К вечеру в больницу приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава района. Губернатор провел совещание с участием инициативной группы местных жителей, по итогам которого пообещал принять меры.

23 марта Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.