Мемория. Василий III

25 марта 1479 года родился Василий III, Государь всея Руси, отец Ивана Грозного.

Личное дело

Василий III (1479 – 1533) был сыном Ивана III и его второй жены Софьи Палеолог. В возрасте тринадцати лет получил в управление Тверь. В 1490 году умер Иван Молодой – старший из сыновей Ивана III – и при княжеском дворе началась борьба за определение наследника. Основными конкурентами были сын Ивана Молодого Дмитрий Внук и Василий. В 1497 году позиции Василия Ивановича сильно пошатнулись. Он был обвинен в намерении «отъехать» в Вологду или Белоозера и содержался фактически под домашним арестом в московском кремле, шестеро близких к нему бояр были казнены. Но в итоге именно он одержал победу. В марте 1499 Иван III объявил его вторым соправителем наряду с Дмитрием Внуком и «государем великим князем Великого Новгорода и Пскова». А три года спустя Дмитрий Внук и его мать княгиня Елена Стефановна были отправлены в заточение (позднее они умерли в темнице), а Василий был провозглашен единственным соправителем отца – «великим князем Владимирским и Московским Всея Руси самодержцем».

В сентябре 1505 года Василий женился на боярской дочери Соломонии Сабуровой. 27 октября 1505 года умер Иван III и Василий оказался единовластным правителем Московской Руси. В1525 году из-за бесплодия первой жены Василий с ней развелся и 21 января 1526 году вступил в брак с княжной Еленой Глинской. Соломонию обвинили в колдовстве и насильно постригли в монахини. От Елены Глинской были рождены сыновья Иван (будущий Иван IV Грозный) и Юрий. В 1531 году, на следующий год после рождения сына Ивана, Василий III заключил договоры со своими братьями Юрием и Андреем, в которых принесли присягу на верность не только ему самому, но и его сыну, а Юрий отказался от претензий на великокняжеский престол.

Взойдя на престол, Василий III продолжил деятельность своего отца по расширению государства. Действуя где силой, где хитростью, он присоединил к Московском княжеству уже бывшие зависимыми от него княжество Рязанское и Псковскую республику, а также отколовшиеся от Великого княжества Литовского Черниговское и Новгород-Северское княжества. Во время его правления ускорилось строение городов и крепостей, особенно в приграничных районах. При Василии были возведены каменные кремли в Туле, Коломне, Нижнем Новгороде, Зарайске, был укреплен ряд уже существовавших крепостей. В Москве Василий возвел более десятка каменных церквей, в том числе в Кремле был заново возведен Архангельский собор и обновлен Благовещенский, построена колокольня Ивана Великого (позже значительно надстроенная при Борисе Годунове), а под Москвой основан Новодевичий монастырь. В честь рождения старшего сына Василия III воздвигли церковь Вознесения в Коломенском. Для строительных работ в Москву приглашали итальянских архитекторов.

Отношение с татарскими ханствами при Василии III обострились, и московское княжество стало подвергаться регулярным разорительным набегам казанцев, крымцев или ногайцев. Особенно опустошительным оказался набег Мухаммед-Гирея I в 1521 году, когда крымские татары разорили центральные и южные районы государства и увели множество пленных. Иногда Василию удавалось одержать верх на восточными и южными соседями, но это преимущество никогда не бывало прочным. В результате войн с Литвой (1507–08, 1512–22) в состав Московской Руси был включен Смоленск.

В конце 1533 года у Василия III возник нарыв на левом бедре, который быстро расширялся, превратившись в гнойную рану. Князь тяжело болел несколько недель и умер 3 декабря 1533 года, оставив наследником трехлетнего сына Ивана.

Изображение Василия III в Царском титулярнике, конец XVII века Wikimedia Commons

Чем знаменит

В целом Василий III оказался более или менее последовательным продолжателем политики своего отца и делал это в меру своих сил. Однако прогресс московского государства при его правлении нельзя сравнить с достижениями Ивана III. Развитие Руси значительно замедлилось, особенно это показательно в сравнении со странами Европы, где в XV веке был значительный рывок в экономическом, культурном и техническом развитии. Василий не решил ни одной из проблем, стоявших перед государством (административная реформа, отношения с Казанью и Крымом, противостояние с Литвой). Возможность, появившаяся при Иване III, получившем выход к Балтийскому морю, не была использована его сыном ни для развития торговли, ни для территориального расширения. Впоследствии Иван Грозный утратит выход к Балтике, и Россия вернет его уже при Петре I ценой огромных усилий.

Именно при Василии III была сформулирована официальная идеологическая доктрина государства, отраженная в формуле «Москва – третий Рим». Страна, провозгласившая себя наследницей Византии, стала стремиться к лидерству в своем регионе и одновременно дистанцировалась от государств Западной Европы, оберегая свою «особость».

О чем надо знать

При Василии III произошло важное событие в истории взаимоотношений государства и православной церкви, известное как спор иосифлян и нестяжателей. Началась она еще при его отце. Одна из внутрицерковных партий выступала за экономическую мощь церквей и монастырей, право церкви на собственность, включая земельную, безусловный авторитет духовных лиц перед паствой, активное вмешательство церкви в мирскую жизнь и строгое преследование любого инакомыслия. Приверженцев этой точки зрения называли иосифлянами по имени Иосифа Волоцкого (около 1440 – 1515). Их оппоненты – нестяжатели – ратовали за строго соблюдение обета бедности, отказ от земельной собственности монастырей и от богатого украшения храмов, противопоставляли обрядовому благочестию иосифлян духовный поиск монахов-аскетов. Вождем нестяжателей был Нил Сорский (1433 – 1508), наибольшее распространение их взгляды получили в монастырях Вологодского и Белозерского края, поэтому духовных лидеров нестяжателей часто называют заволжскими старцами.

Княжеская власть нуждалась в землях, чтобы раздавать их служащим дворянам – главной опоре государство, поэтому идея нестяжателей об отмене земельного владения монастырей находила поддержку и у Ивана III и у его сына. При Иване на церковном соборе 1503 года была сделана попытка отменить монастырское землевладение, но сторонники Иосифа Волоцкого одержали победу, а вскоре многих нестяжателей обвинили в ереси.

Василий III в начале своего правления тоже решил опереться на нестяжателей. Он сделал митрополитом одного из заволжских старцев – Варлаама, приблизил к себе видных сторонников нестяжательства инока Вассиана и Максима Грека. Но нестяжатели оказались весьма неудобны для князя в других политических делах. Конфликт с митрополитом Варлаамом произошел, когда Василий III намеревался захватить княжество Новгород-Северское. Он обвинил удельного князя Василия Шемячича в сговоре с Литвой и вызвал его в Москву. Василий Шемячич соглашался приехать только при гарантиях безопасности, данных не князем московским, а митрополитом. Митрополит Варлаам понимал, что Василий III замышляет расправу с новгород-северским князем, поэтому оказывался давать такую гарантию. В результате он был смягчен, и митрополитом стал лояльный Василию III Даниил. Он дал обещание, Василий Шемячич приехал в Москву, где был схвачен и брошен в темницу.

Следующий конфликт, приведший к окончательной опале нестяжателей, случился при разводе Василия III. Вассиан и Максим Грек осуждали намерение князя оставить жену и вступить в новый брак. Они были осуждены и оба умерли в заточении.

Прямая речь

В лето 7031 Князь великий Василеи Иоанович постриже княгиню свою Соломонею, а Елену взят за собя. А все то за наше согрешение, яко же написал апостол: пустя жену свою, а оженится иною, прелюбы творит.

Псковская летопись

От Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии, жене моей Олене. Чтобы еси не держала меня без вести о своем здоровье и о детех, о Иване и о Юрие, как тебя Бог милует и как детей Бог милует Ивана и Юрьа. А яз здесь, милостию Божиею и пречистые Его Матери и святых чюдотворьцов молитвою и родителскою молитвою, семи часы, дал Бог, жив до Божией воли и поздорову есми совсем: а зубу моему таковож, как есми к тебе писал с Иванцом с Салтыковым и с Кузминским и с Цыплятевым; а вперед как станет Бог миловати. А ты б ко мне о своем здоровье и о детех отписывала, как тебя Бог милует и как детей Бог милует; да и о кушанье о Иванове и вперед ко мне отписывай, что Иван сын коли покушает, чтоб то мне ведомо было. А писал у меня сию грамоту диак мой Меншык Путятин, а запечятал есми ее своим перьстнем.

Письмо Василия IIIЕлене Глинской о состоянии своего здоровья, с прошением, чтобы она извещала о здоровье детей

Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи, подобно отцу, ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней; решал важные дела в Совете бояр, учеников и сподвижников Иоанновых: их мнением утверждая собственное; являл скромность в действиях монархической власти, но умел повелевать; любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям важным для государственного могущества; менее славился воинским счастием, более опасною для врагов хитростию; не унизил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодержавия.

Василий стоит с честию в памятниках нашей истории между двумя великими характерами, Иоаннами III и IV, и не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя; уступая им в редких природных дарованиях – первому в обширном, плодотворном уме государственном, второму в силе душевной, в особенной живости разума и воображения, опасной без твердых правил добродетели, – он шел путем, указанным ему мудростию отца, не устранился, двигался вперед шагами, размеренными благоразумием, без порывов страсти и приблизился к цели, к величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки; был не гением, но добрым правителем; любил государство более собственного великого имени и в сем отношении достоин истинной, вечной хвалы, которую не многие венценосцы заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят; Василии сохраняют, утверждают державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны провидению.

Василий имел наружность благородную, стан величественный, лицо миловидное, взор проницательный, но не строгий; казался и был действительно более мягкосердечен, нежели суров, по тогдашнему времени. Читая письма его к Елене, видим нежность супруга и отца, который, будучи в разлуке с женою и с детьми, непрестанно обращается к ним в мыслях, изъясняемых простыми словами, но внушаемыми только чувствительным сердцем. Рожденный в век еще грубый и в самодержавии новом, для коего строгость необходима, Василий по своему характеру искал середины между жестокостию ужасною и слабостию вредною: наказывал вельмож, и самых ближних, но часто и миловал, забывал вины. Умный боярин Беклемишев [Иван Никитич] заслужил его гнев; удаленный от двора, жаловался на великого князя с нескромною досадою; находил в нем пороки и предсказывал несчастия для государства. Беклемишева судили, уличили в дерзости и казнили смертию на Москве-реке; а дьяку Федору Жареному отрезали язык за лживые слова, оскорбительные для государевой чести. Тогда не отличали слов от дел и думали, что государь, как земной Бог, может наказывать людей и за самые мысли, ему противные! Опасались милосердия в таких случаях, где святая особа венценосца могла унизиться в народном мнении; боялись, чтобы вина отпускаемая не показалась народу виною малою

Николай Карамзин о царствовании Василия III

В это же время Московский владыка делал нападение и на царство Казань как с судовою, так и с конною ратью, но вернулся оттуда безуспешно, потеряв очень много воинов. Хотя этот государь Василий был очень несчастлив на войне, однако его подданные всегда хвалят его, как будто бы он вел дело с полным счастьем. И хотя иногда воины возвращались домой едва не в половинном количестве, однако Московиты утверждают, что в сражении не потеряно было ни одного. Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира. И он докончил также то, что начал его отец, а именно отнял у всех князей и других властелинов все их города и укрепления. Во всяком случае даже родным своим братьям он не поручает крепостей, не доверяя и им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что, если он прикажет кому-нибудь быть при его дворе или идти на войну, или править какое-нибудь посольство, тот вынужден исполнять все это на свой счет. <...> Он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех; из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля Государя есть воля Божья, и что ни сделает Государь, он делает по воле Божией. Поэтому также они именуют его ключником и постельничим Божиим; наконец, веруют, что он — свершитель Божественной воли. Отсюда и сам Государь, когда к нему обращаются с просьбами за какого-нибудь пленного или по другому важному делу, обычно отвечает: «Если Бог повелит, то освободим». Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-нибудь деле неверном и сомнительном, то в общем обычно получает ответ: «Про то ведает Бог да великий Государь». Неизвестно, или народ по своей загрубелости требует себе в государи тирана, или от тирании Государя самый народ становится таким без чувственным и жестоким.

Сигизмунд Герберштейн «Записки о московитских делах»

Десять фактов о Василии III

Василий получил два имени. Гавриил – по дню своего рождения в святцах и Василий – одно из традиционных имен Рюриковичей, которое носил его дед. При монашеском постриге перед смертью он принял имя Варлаам.Первая жена Василия Соломония Сабурова была выбрана ему отцом из 1500 претенденток на специально устроенном смотре невест.Существует легенда, что Соломония Сабурова была беременна во время пострига и в Суздальском Покровском монастыре родила сына по имени Георгий. Эти сведения передают побывавшие на Руси иностранцы, включая Сигизмунда Герберштейна. Народная молва связывает рожденного мальчика с легендарным разбойником Кудеяром.При Василии III II. неоднократно происходил обмен посольствами с императорами Священной Римской империи, константинопольским патриархатом, римским папой и турецким султаном. Были заключены договоры с Данией и городами Ганзы.Младший сын Василия III Юрий не претендовал на наследование престола, так как был, по словам Андрея Курбского, «безумен, без памяти, бессловесен».В предварительном договоре 1514 года с императором Максимилианом I Габсбургом Василий III Иванович впервые официально назван «кесарем» (keiser).Погребен Василий III в Архангельском соборе в Москве.В 1523 году по указу Василия III была основана знаменитая Макарьевская ярмарка.Летописные описания симптомов затрудняют определение болезни, погубившей Василия III. Среди предлагающихся диагнозов: злокачественная опухоль, остеомиелит, гнойный периостит.В Государственном историческом музее хранится икона второй половины XVI века «Василий Великий и великий князь Василий III в молении Богоматери Знамение» с изображением князя. Она взята из Архангельского собора Московского кремля, первоначально находилась справа от местного ряда иконостаса, на южной стене «над гробом» Василия III.Сохраняет ли она портретное сходство – неясно.

Материалы о Василии III

Статья о Василии III в русской Википедии

Василий III в проекте «Хронос»

Статья о Василии III в энциклопедии «Кругосвет»