МИД РФ предупредил Швецию и Финляндию, чем закончится их "тихий" полет над Балтикой

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации выступило с предупреждением в адрес Финляндии и Швеции по поводу выключенных транспордеров на их самолетах во время полетов над Балтикой.

В рамках брифинга заместитель главы Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин напомнил военным из Швеции и Финляндии о необходимости включать приборы, посылающие сигнал в ответ на принятый сигнал – транспондеры.

Дипломат рассказал об «опасных последствиях» при нежелании выше указанных стран следовать правилам безопасности.