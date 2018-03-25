Минкульт рассказал о росте зарплат своих сотрудников втрое

Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Министерства культуры РФ.

По данным ведомства, в 2017 году средняя зарплата в федеральных учреждениях составила 59,56 тысячи рублей. Сотрудники региональных учреждений в среднем зарабатывали 37,82 тысячи рублей, муниципальных — 25,33 тысячи рублей.

Статистика Минкульта также свидетельствует о сокращении численности работников сферы культуры: с 2013 по 2017 годы показатель уменьшился на 170 тысяч человек и составил около 500 тысяч человек.