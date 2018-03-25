Минкульт: зарплата работников культуры с 2011 года выросла в три раза

С 2011 года средняя заработная плата федеральных работников культуры выросла почти в три раза. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры.

Согласно приведённой ведомством статистике, количество работников в сфере культуры сократилось. В 2013 их численность составляла 670 тысяч человек, тогда как в по итогам прошлого года — более полумиллиона. При этом с 2011 по 2017 годы зарплаты работников федеральных учреждений культуры выросли в три раза, региональных организаций — в 2,4 раза, муниципальных — 2,6 раза.

Так, федеральные работники в среднем зарабатывали в 2017 году 59,56 тысячи рублей ежемесячно, региональные — 37,82 тысячи, муниципальные — 25,33 тысячи.

В Минкульте также отметили, что за последние несколько лет конкурс в подведомственные министерству вузы вырос. Сейчас он равен 3,2 человека на место, тогда как ранее показатель составлял в среднем 2,8 человека на место.

Ранее Правительство распределило 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников. Из них 500 миллионов были направлены распорядителям в сфере культуры. Средства выделены на достижение целей, поставленных президентом России в «майских указах». Согласно им, к 2018 году зарплата работников учреждений культуры должна быть доведена до средней по региону.

25 марта в России отмечается День работника культуры. Указ об учреждении праздника в августе 2007 года подписал президент Владимир Путин, а в первый раз его отметили в 2008 году. Этот день стал общим профессиональным праздником для тех, кто отмечал ранее независимо друг от друга день российской печати, международный день памятников и исторических мест, день музеев, день писателя, день театра, всемирный день книг и авторского права и другие подобные даты.

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