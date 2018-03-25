Минобороны России: В США разрабатывался аналог «Новичка»

Аналог нервно-паралитического газа «Новичок» разрабатывался в США. С таким заявлением выступил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко в эфире канала Россия 1, передают Вести.

«Еще в 1998 году при просмотре спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, наши эксперты заинтересовались фосфоорганическим веществом, судя по всему – сильным ядом. Очевидно, это и был А234 – «Новичок»», — сказал Рыбальченко.

Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин «хранит абсолютное спокойствие» в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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