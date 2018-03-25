Мирослава Дума уходит с проекта Buro 24/7

Мирослава Дума продает свои акции и уходит с проекта Buro 24/7, о чем она недавно сообщила в своем инстаграме. Делает она это для того, чтобы сосредоточить внимание на развитии Future Tech Lab и других, еще не объявленных, проектов.



«Сегодня я объявляю, что должна продать свою долю и покинуть Buro 24/7, цифровой медиа-бренд, который я основала в 2011 году и который вырос до 11 успешных международных изданий и насчитывает около 130 сотрудников по всему миру. Я отошла от операционной деятельности Buro 24/7 более года назад и расцениваю это как шаг вперед. Я уверена, что оставляю компанию в надежных руках моих партнеров и глобальной команды Buro 24/7. Это позволит мне сосредоточиться на работе с Future Tech Lab и другими проектами, а также уделять больше времени моей семье. Я невероятно горжусь тем, чего мы с Buro 24/7 достигли вместе. Желаю всей команде Buro 24/7 успехов!» — пишет Дума.

Напомним, что накануне показа своей новой коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже дизайнера Ульяну Сергеенко обвинили в расизме. Сама Наоми Кэмпбелл обиделась на Сергеенко. Мирослава Дума опубликовала в своем Instagram-аккаунте приглашение на модный показ Ульяны Сергеенко. В приглашении была фраза: «Моим ниггерам в Париже.»



На пост обратила внимание темнокожая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, которую такие слова возмутили. «Серьезно?! Почему ты: а) написала это; б) опубликовала это… Кто-то еще собирается посетить ее шоу завтра?» пишет Кэмпбел, призывая не приходить на показ Ульяны.

«Мира — моя хорошая подруга, и даже тот факт, что она по наивности опубликовала мое личное письмо в своих соцсетях, означает, что мы не имели в виду ничего безнравственного и не осознавали последствий. Я, несомненно, усвоила урок и благодарна за него. Уже достаточно зла в этом мире, пожалуйста, давайте прекратим это здесь,» продолжила Ульяна.

«Сейчас я уже не тот человек, каким была шесть лет назад… Я глубоко уважаю людей любого происхождения и верю в равенство для всех — вне зависимости от этнической принадлежности, гендерной идентичности, религии или сексуальной ориентации. Искренне надеюсь, что общественные дискуссии вокруг меня помогут раз и навсегда искоренить дискриминацию… Теперь я лучше, чем когда-либо, понимаю, что должна быть примером для людей, которые смотрят на меня. Я хочу извиниться перед людьми и сообществами, которых оскорбила… Не жду мгновенного прощения и знаю, что мои действия должны быть значительнее слов в соцсети. Обещаю приложить все усилия, чтобы вернуть доверие и уважение людей,» написала тогда в свое оправдание Дума.