Нечего там в жертву приносить, — эксперт назвал бессмыслицей заявление ВМС Украины о «жертве» флотом ради армии

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал заявление помощника командующего ВМС Украины капитана 1-го ранга Марины Каналюк, по словам которой украинский флот «принёс себя в жертву» во время присоединения Крыма к России в 2014 году, чтобы дать Киеву возможность привести в готовность армию.

«Это не заявление, а какой-то набор слов. Как можно принести в жертву то, чего особо и не было? И какая взаимосвязь между операцией, которую проводит Украина на своей собственной территории в Донбассе, с украинским флотом — мне тоже абсолютно непонятно. Полнейшая бессмыслица», — сказал он.

Дрозденко также отметил, что на момент воссоединения Крыма с Россией украинский флот и так был в плохом состоянии.

«Еле-еле передвигался флагман флота „Гетман Сагайдачный” — базовый их корабль. А так флот просто стоял на приколе.

Во время учений, в которых иногда принимали участие американцы совместно с НАТО, постоянно происходили какие-то казусы, поломки кораблей. То есть флот был в очень плохом состоянии.

Единственная подводная лодка, которая у них была, чудом держалась на плаву. В общем-то и сейчас видно, чем этот флот является.

Стоял он у причала в Крыму, наши его не трогали. Своим ходом он не может перемещаться куда-либо», — заключил эксперт.

Ранее помощник командующего ВМС Украины капитан 1-го ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принёс себя в жертву» во время присоединения Крыма к России в 2014 году.