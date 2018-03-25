Обстановка накаляется: ВСУ могут поддержать идею военного переворота, — главарь националистов (ВИДЕО)

Большинство украинских военных, которые сейчас находятся Донбассе, готовы будут поддержать силовую смену власти на Украине.

Об этом заявил главарь украинских националистов Андрей Белецкий.

Впрочем, возглавляющий партию «Национальный корпус» националист отверг идею военного переворота в стране.

«Люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны — экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию. Но в то же время они видят и то, что у большинства людей на лицах есть огромная усталость от войны», — отметил Белецкий.

Объективная реальность противоречит словам Белецкого — те, кто «несут службу» на блокпостах и пунктах пропуска, уже не представляют, чем будут заниматься и как будут зарабатывать вне войны.

Напомним, Надежда Савченко, которой вменяют подготовку теракта в Киеве и госпереворота, во время последнего брифинга фактически призвала боевиков ВСУ к неповиновению.