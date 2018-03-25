Один за всіх - 11 сезон, 8 выпуск - Школьник запугал весь город (25.03.2018)

Добавлено: 25 мар 2018 в 18:42 ,

Odin za vsikh 11 sezon 8 seriya Shkol'nik zapugal ves' gorod posledniy vypusk 25 marta. Segodnya vy uvidite eksklyuzivnoye rassledovaniye proyekta po delu odinnadtsatiklassnika, kotorogo obvinyayut v krovavoy rasprave. Tol'ko v nashey studii vyzhivshaya rasskazhet vsyu pravdu. Neuzheli eto ne pervyye zhertvy podrostka, kotorogo boitsya ves' gorod? I pochemu otets yego pokryvayet. Kazhdyy novyy vypusk — rezonansnaya istoriya, kotoraya ne ostayetsya bez vnimaniya telezriteley. Ob etikh istoriyakh govoryat, ikh obsuzhdayut, a glavnoye — oni uchat. Vedushchiy Dmitriy Karpachev vmeste s ekspertami detal'no razbirayut slozhnyye situatsii ne tol'ko chtoby vyyasnit' prichiny, no i nayti resheniye problemy.



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